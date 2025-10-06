Afra Saraçoğlu, Edis, Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’na katıldı
Paris Moda Haftası kapsamında defileler tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin sevilen oyuncuları ve şarkıcıları da özel davetli olarak defilelere katılıyor. Hande Erçel'in ardından Afra Saraçoğlu, Edis, Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’na boy gösterdi.
Paris Moda Haftası, dünyanın en prestijli defilelerine ev sahipliği yapmaya tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin sevilen oyuncu ve şarkıcıları da özel davetli olarak moda dünyasının kalbinde yer alıyor.
Afra Saraçoğlu, 4 Ekim 2025'te Fransa'nın Paris kentinde Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga Kadın Giyim İlkbahar/Yaz 2026 defilesine katıldı. Ünlü oyuncu beyaz mini elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Tuba Büyüküstün ise 5 Ekim 2025'te Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Paris Moda Haftası kapsamındaki Valentino defilesine katıldı. Ekose bir takım tercih eden ünlü oyuncu tüylü çizmeler tercih etti.
Şarkıcı Edis ise 5 Ekim 2025'te Fransa'nın Paris şehrinde Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılanlar arasındaydı. Edis pullu ceketi ve gül desenli kravatı ile defilenin dikkat çeken isimlerindendi.