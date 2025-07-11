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Afra Saraçoğlu ile birlikteliği biten Mert Ramazan Demir yeni sevgilisiyle görüntülendi
Magazin dünyasının gözü Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisindeyken, Mert Ramazan Demir cephesinden sürpriz bir gelişme geldi. Ünlü oyuncu, Bodrum tatilinde ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi.
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Son olarak ‘Yalı Çapkını’ dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile aşk yaşıyordu.
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Afra Saraçoğlu ile aynı dizide rol alan bir ayrıl bir barış ilişkileri devam eden çiftten üzen haber gelmişti. İki ünlü isim yollarını ayırma kararı almıştı.
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Birbirlerini Instagram'dan da takipten çıkan çift artık kendi yoluna bakıyor.
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Magazin dünyası ise son günlerde yeni aşk iddiasını konuşuyor.