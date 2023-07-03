Afra Saraçoğlu olay olan fotoğrafı Instagram'dan sildi!

Afra Saraçoğlu, henüz arkadaşlarken Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu ile çekildikleri o fotoğrafı Instagram'dan sildi.

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerine son veren Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aaşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü oyuncu bunun üzerine sosyal medyada çeşitli hakaretlere maruz kalmıştı. Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaş olmalarına dikkat çeken kullanıcılar, Afra Saraçoğlu'nu da ihanetle suçlamışlardı.