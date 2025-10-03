Afra Saraçoğlu Paris yolcusu! Uçakta yüz maskesiyle poz verdi
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 Ekim'de gerçekleşecek olan Paris Moda Haftası'na Balenciaga'nın özel davetlisi olarak katılacak. Paris uçuşunda rahat kıyafetleriyle oturan Saraçoğlu, yüzünde bakım maskesiyle poz verdi. Genç oyuncu, yeni pozuyla hayranlarının ilgisini üzerine çekti.
Genç kuşağın en beğenilen isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra kendine özgü tarzıyla da sıkça adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, yakında ATV'de yayınlanacak olan "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.)" dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Saraçoğlu'nun bir diğer önemli gündemi ise moda dünyası. Dünya modasını yakından takip eden oyuncu, 4 Ekim'de gerçekleşecek olan Paris Moda Haftası'na Balenciaga'nın özel davetlisi olarak katılacak.
Sınırlı sayıdaki seçkin davetlinin olduğu bu defilenin tek Türk konuğu Afra Saraçoğlu olacak.