Afra Saraçoğlu, Symi tatilinden karelerini paylaştı! Pozlarına beğeni topladı
Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yoğun dizi temposuna Symi Adası'nda mola verdi. Güzel oyuncu, gittiği tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımlarla gündeme geldi.
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Çekimleri devam eden Yalı Çapkını'nın temposundan yorulan Afra Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde kendini Symi adasında buldu.
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Yaz sezonunu hala kapatmayan güzel oyuncu, sosyal medyasından o anları paylaştı.
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Saraçoğlu'na beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri geç oyuncuya "Gülüşündeki güzellik", "Bu kızı seviyorum", "Mükemmel, "Maşallah" gibi yorumlarda bulundu.