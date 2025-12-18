Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu başrollü ABİ dizisinden ilk tanıtım yayınlandı
ATV'nin OGM Pictures imzalı Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu aynı projede bir araya getiren Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Çiftin uyumu beğeni topladı.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aile Bir İmtihandır" (A.B.İ.), hem dev oyuncu kadrosu hem de OGM Pictures imzalı güçlü prodüksiyonuyla televizyon dünyasında büyük bir merak uyandırmış durumda.
Başrollerini Türk sinema ve dizi tarihinin en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu ile son dönemin en parlayan yıldızlarından Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı bu proje, sadece oyuncularıyla değil, derinlikli hikayesiyle de sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu başrollerde buluşturan yapımın yayınlanan ilk tanıtımı, iki oyuncunun sergilediği başarılı uyumla büyük ilgi topladı.
Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vereceği Doğan karakteri, izleyiciye ailesinin karanlık ve karmaşık geçmişinden kurtulmaya çalışan, kendine temiz bir sayfa açmak isterken kaderin ağlarından kaçamayan bir adamın portresini sunuyor. Doğan’ın geçmişinden gelen sırlar, o ne kadar uzağa giderse gitsin peşini bırakmıyor ve yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekler, hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin dünyasını derinden sarsıyor.