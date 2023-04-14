Afra Saraçoğlu'ndan partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür: O olmasaydı olmazdı

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin, 2022 yılının "en"lerini belirlediği "EN 2022 Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende "En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görülen Afra Saraçoğlu, konuşmasında partneri Mert Ramazan Demir'e teşekkür etti.

"MERT RAMAZAN OLMASAYDI OLMAZDI"

NTV'nin aktardığı habere göre törende "En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Partnerim Mert Ramazan Demir'e de çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı" dedi.

Afra Saraçoğlu, ödül törenine yönetmen Burcu Alptekin ile birlikte katılırken, Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" da ”En İyi Dizi” seçildi.

"ARKADAŞLIĞIMIZIN ETKİSİ HER SAHNEYE YANSIYOR"

Ünlü ikiliden Mert Ramazan Demir, daha önce verdikleri röportajda; dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını söylemiş ve “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.