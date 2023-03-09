Afra Saraçoğlu'nun annesinden Yalı Çapkını itirafı

Ünlü oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu da her konuda kızına destek oluyor. Önceki akşam ilk kez sosyal medyada bir sohbet odasına konuk olan Lütfiye Saraçoğlu, kızının hayranlarının sorularını yanıtladı.

ANNE LÜTFİYE SARAÇOĞLU ANLATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Lütfiye Saraçoğlu, Afra Saraçoğlu’nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.

Kızının en çok dolma yemeğini sevdiğini anlatan anne Saraçoğlu “Yalı Çapkını” dizisinin çekildiği Sabancı ailesine ait olan yalıya gittiğini ve çok büyülendiğini belirtti. Lütfiye Saraçoğlu kızının özel hayatı hakkındaki soruları da en başta yanıtlamayacağını ifade etti.