Afra Saraçoğlu'nun kırmızı elbiseli pozları büyüledi
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, ödül törenine hazırlanırken çektirdiği kırmızı elbiseleri pozları ile takipçilerinden tam not aldı.
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Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu geçtiğimiz gün bir derginin etkinliğe katılarak 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü aldı.
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Saraçoğlu, ödül törenine hazırlanırken çektirdiği kırmızı elbiseleri pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Saraçoğlu'na kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
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Güzel oyunun kırmızı elbiseli pozları takipçilerinden tam not aldı.