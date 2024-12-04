Afra Saraçoğlu'nun kırmızı elbiseli pozları büyüledi

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, ödül törenine hazırlanırken çektirdiği kırmızı elbiseleri pozları ile takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Afra Saraçoğlu'nun kırmızı elbiseli pozları büyüledi - Resim : 1

Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu geçtiğimiz gün bir derginin etkinliğe katılarak  'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü aldı. 

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Afra Saraçoğlu'nun kırmızı elbiseli pozları büyüledi - Resim : 2

Saraçoğlu, ödül törenine hazırlanırken çektirdiği kırmızı elbiseleri pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.   

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Afra Saraçoğlu'nun kırmızı elbiseli pozları büyüledi - Resim : 3

Saraçoğlu'na kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. 

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Afra Saraçoğlu'nun kırmızı elbiseli pozları büyüledi - Resim : 4

Güzel oyunun kırmızı elbiseli pozları takipçilerinden tam not aldı.