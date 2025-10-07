Afra Saraçoğlu'nun siyahlar içindeki yeni pozu beğeni topladı
Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'A.B.İ.' dizisindeki rolüyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Afra Saraçoğlu, son olarak katıldığı Paris Moda Haftası’nda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de Saraçoğlu'nun siyahlar içindeki yeni pozu beğeni topladı.
Moda haftalarının son günleri, büyük markaların defileleriyle kapanırken, Türk oyuncu Afra Saraçoğlu da Paris Moda Haftası'nın en dikkat çeken etkinliklerinden birine davetliydi. Ünlü oyuncu, kreatif direktörlüğe Pierpaolo Piccioli'nin geçtiği Balenciaga defilesini ön sıradan takip etti.
Saraçoğlu, defile için markanın yeni koleksiyonundan zarif ve sofistike bir seçim yaptı. Gecede bembeyaz bir elbise giyen oyuncu, bu sade ve şık kombiniyle büyük beğeni topladı.
Kısa bir süre önce yeni projesi 'A.B.İ.' ile ekrana döneceği duyurulan Saraçoğlu'nun bu yeni ve zarif imajı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Şimdi de Saraçoğlu'nun siyahlar içindeki yeni pozu beğeni topladı. Büstiyer ve etek kombini ile ayna karşısına geçen ünlü oyuncuya birçok beğeni ve yorum geldi.