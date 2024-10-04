Afra Saraçoğlu'nun yaza veda pozları beğeni topladı
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncu yaza veda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve pozları beğeni topladı.
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Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden.
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26 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından yaza veda pozlarını paylaştı.
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Güzel oyuncunun takipçileri o karelere kayıtsız kalmadı. Saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Ünlü oyuncuya "Doğal güzellik maşallah", "Türkiye'nin en güzel oyuncusu ve kızı", "Bu ne güzelliktir", "Kalite kokuyor", "Aşırı güzel ve doğal bir kadın" yorumları yapıldı.