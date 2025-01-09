Afra Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı
Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında.
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Geçtiğimiz günlerde havaalanında Mert Ramazan Demir ile görüntülenen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan yeni paylaşım geldi.
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Makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaşan Saraçoğlu'na kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
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Yalı Çapkını yıldızının pozlarına "Harika", "Ne kadar güzelsin", "Güzel ve farkında", "Pozlar olay" , "En sevdiğim aktris" gibi yorumlar geldi.