Afra Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı

Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Elele Online

Elele Online
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Afra Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı - Resim : 1

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında. 

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Afra Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde havaalanında Mert Ramazan Demir ile görüntülenen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan yeni paylaşım geldi.

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Afra Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı - Resim : 3

Makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaşan Saraçoğlu'na kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. 

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Afra Saraçoğlu'nun yeni pozlarına beğeni ve yorum yağdı - Resim : 4

Yalı Çapkını yıldızının pozlarına "Harika", "Ne kadar güzelsin", "Güzel ve farkında", "Pozlar olay" , "En sevdiğim aktris" gibi yorumlar geldi. 