Ahmet Kural 2. kez baba oldu! İşte oğluna verdiği isim

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılının Temmuz ayında avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl nisan ayında da ilk çocukları Kemal’i kucaklarına almıştı. Çift, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.