Ahmet Kural 2. kez baba oldu! İşte oğluna verdiği isim
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, baba olmanın sevincini ikinci kez yaşadı. 2023 yılının temmuz ayında avukat Çağla Gizem Şahin ile hayatını birleştiren Kural'ın eşi, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin mutlu haberi, sevenleri ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
1 / 4
Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılının Temmuz ayında avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl nisan ayında da ilk çocukları Kemal’i kucaklarına almıştı. Çift, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
2 / 4
Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ikinci çocuklarına Demir adını veren çift, mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.
3 / 4
Oğluyla çekilmiş karesini paylaşan Ahmet Kural, duygusal bir mesajla ailesinin büyüdüğünü ilan etti:
"Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin."
4 / 4
Bu güzel haber, ünlü çiftin sevenleri ve sanat dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı.