Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evlendi

Oyuncu Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. Mart ayında yollarını ayıran ve haftalar sonra barışan ikili, dün akşam nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Kural ve Şahin dün akşam Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde evlendi. Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı. Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

Çağla Gizem Şahin Vakko marka gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.