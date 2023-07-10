Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in düğün tarihi belli oldu

Şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural, kısa bir süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu. Bir süre sonra tekrar fotoğraf yayınlayıp barışan ikiliden sürpriz bir karar geldi.

18 TEMMUZ'DA NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Ahmet Kural, önümüzdeki hafta 4 yıllık sevgilisi avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturacak. Dün adliyeye giden avukat Çağla Gizem Çelik Instagram hesabından, "Son bekar iş günü" diyerek 18 Temmuz 2023 tarihini işaret etti.



