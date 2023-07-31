Ahmet Kural'dan düğün sonrası eşiyle ilk paylaşım

Uzun süredir Çağla Gizem Şahin ile beraber olan Ahmet Kural, 18 Temmuz tarihinde Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğünle evlendi. Törene Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Ünlü isim, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.

DÜĞÜN SONRASI EŞİYLE İLK POZ

Balayını Bodrum'da geçiren ünlü çiftten Ahmet Kural, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.

Teknede mutluluk pozu veren çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.