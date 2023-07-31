Ahmet Kural'dan düğün sonrası eşiyle ilk paylaşım
Oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir aşk yaşadığı Çağla GizemŞahin ile 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Ünlü isim, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.
Uzun süredir Çağla Gizem Şahin ile beraber olan Ahmet Kural, 18 Temmuz tarihinde Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğünle evlendi. Törene Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Ünlü isim, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.
DÜĞÜN SONRASI EŞİYLE İLK POZ
Balayını Bodrum'da geçiren ünlü çiftten Ahmet Kural, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.
Teknede mutluluk pozu veren çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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