Ahmet Kural'dan yeni açıklama: Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun

Ahmet Kural başrolünde yer aldığı "Efsane" filminin basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Ahmet Kural yakın arkadaşı Murat Cemcir'in aralarının açık olması ile ilgili "Kırgınlık değil, bıkkınlık var" sözlerine cevap verdi.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Murat Cemcir geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili "Aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" şeklindeki açıkla yapmıştı.

Eski dostu Murat Cemcir'in "Bizi bir daha bir arada görmeyeceksiniz" sözlerine cevap veren Kural, “Kendisi benim için çok değerli bir insan. Hepimizin yolu açık olsun, onu da seviyorum” ifadelerini kulandı.