Ahmet Kural'dan yeni dizi: Ekranlara dönüyor!

4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da dünyaevine giren oyuncu Ahmet Kural, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini çok heyecanlandıran bir dizi projesiyle ekrana dönecek. Geçen günlerde evlenen ve baba olma hayali kuran ünlü oyuncu iş hayatında da şu günlerde bir aile komedisi dizisinin heyecanını yaşıyor.

AİLE DİZİSİNİN ADI: SEV KARDEŞİM

Ahmet Kural, başrolünü oynadığı 'Müjdemi İsterim' filmi ve 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisine de imza atan TMC Film ile anlaştı.

Kural'ın başrolünü oynayacağı aile komedisinin kod adı 'Sev Kardeşim'… Dizinin senaryosunu Olcay Onur Kaya ve ekibi kaleme alıyor. Şimdiden merak uyandıran dizinin cast çalışmaları başladı.