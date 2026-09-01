Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan’ı evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

DİLAN TAYLAN DÜNYAEVİNE GİRDİ

Ünlü oyuncunun kızı Ayşe Dilan Taylan, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Ufuk Kurt ile dünyaevine girdi.

Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak görev yapan Ayşe Dilan Taylan, hayatını aynı sektörde çalışan meslektaşı Ufuk Kurt ile birleştirdi. Çift, İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen nikah töreni ile mutluluğa "evet" dedi.

Nikah sonrası kızıyla dans eden Ahmet Mümtaz Taylan, duygusal anlar yaşadı.