Ahsen Eroğlu, Deha'dan ayrılmıştı! Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi
Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz günlerde SHOW TV'nin sevilen dizisi Deha'dan ayılmıştı ve hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi “Deha”da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Esme karakterinde rol oynayan başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu, dizinin yayınlanan son bölümlerinde seyirciye veda etmişti.
Eroğlu’nun Deha dizisinden ayrılma sebebi izleyiciler tarafından merak edilmiş ve tepki toplamıştı.
Geçtiğimiz hafta Bolu’daki yangın faciasından dolayı paylaşım yapmadığını dile getiren Eroğlu, “Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ama yakın zamanda kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız için çok çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Bu zor günlerimizi atlatalım sonrasında Esme’yle ilgili paylaşım yapacağım. Sevgilerimle.” ifadelerine yer vermişti.
Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasından dolayı Deha dizisine veda paylaşımını erteleyen Ahsen Eroğlu’ndan beklenen paylaşım geldi.