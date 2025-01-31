Ahsen Eroğlu, Deha'dan ayrılmıştı! Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi

Geçtiğimiz hafta Bolu’daki yangın faciasından dolayı paylaşım yapmadığını dile getiren Eroğlu, “Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ama yakın zamanda kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız için çok çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Bu zor günlerimizi atlatalım sonrasında Esme’yle ilgili paylaşım yapacağım. Sevgilerimle.” ifadelerine yer vermişti.