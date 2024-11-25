Ahu Yağtu aşkını sosyal medyadan ilan etti
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.
1 / 4
Cem Yılmaz ile 2013'te yollarını ayıran ve bu evlilikten bir oğlu olan Ahu Yağtu, sosyal medya hesabında Orhun Pa ile paylaşım yaptı.
2 / 4
Eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadıkları nafaka kriziyle de sık sık gündem olan Ahu Yağtu, aradığı aşkı buldu.
3 / 4
Yağtu, sosyal medya hesabında "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notuyla paylaşım yaptı.
4 / 4
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.