Ahu Yağtu aşkını sosyal medyadan ilan etti

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ahu Yağtu aşkını sosyal medyadan ilan etti - Resim : 1

Cem Yılmaz ile 2013'te yollarını ayıran ve bu evlilikten bir oğlu olan Ahu Yağtu, sosyal medya hesabında Orhun Pa ile paylaşım yaptı.
 

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Ahu Yağtu aşkını sosyal medyadan ilan etti - Resim : 2

Eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadıkları nafaka kriziyle de sık sık gündem olan Ahu Yağtu, aradığı aşkı buldu. 

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Ahu Yağtu aşkını sosyal medyadan ilan etti - Resim : 3

Yağtu, sosyal medya hesabında "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notuyla paylaşım yaptı.

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Ahu Yağtu aşkını sosyal medyadan ilan etti - Resim : 4

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.