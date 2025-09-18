Ahu Yağtu beyin anevrizması geçirdi

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, menajeri aracılığıyla sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı. Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

"TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI"

Ünlü oyuncunun sosyal medyada alıntı yaptığı paylaşımda "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz" ifadeleri kullanıldı.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Anevrizma, kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeleri tarif eden genel tıbbi tanımlamadır. Beyin atardamarları ve aort, anevrizmaların en sık yerleştiği bölgelerdir. Anevrizmalar biçimlerine, bulundukları bölgelere, duvar yapılarına veya boyutlarına göre sınıflandırılabilirler.