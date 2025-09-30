Ahu Yağtu'dan hastaneden ilk paylaşım! Sağlık durumunu açıkladı

16 Eylül tarihinde aniden baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan ve kendisine beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sevenlerini korkutan rahatsızlığının ardından taburcu oldu. Tedavisine evinde devam eden Yağtu, o zor günlere ait ilk kez bir kare paylaştı.

Hastalığı sürecinde yaşadığı tehlikeyi "Beyin damarlarından biri patlamak üzereydi" sözleriyle anlatan Ahu Yağtu, hastane odasından çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu, fotoğrafın altına düştüğü "Geçen gün, hastaneden bu kare" notuyla birlikte, merak eden hayranlarına sağlık durumuna ilişkin pozitif bir mesaj verdi:

"Hızla toparlıyorum. Fotoğraf, isteyenlere gelsin."

Oyuncu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Kemal isminde bir çocukları bulunuyor.