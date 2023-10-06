“Aile” dizisine ödüllü yeni oyuncu geliyor! Aslanın kuzenine hayat verecek

3 Ekim Salı günü 2. sezonu ile ekranlara gelen “Aile” dizisi yeni dahil olan oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Selin Şekerci’nin “avukat Serap”, Ayda Aksel’in “Nedret hala” rolleriyle güçlü ekibine katıldığı Aile dizisiyle ödüllü bir oyuncu da anlaştı.

Alper Çankaya kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Fikret Reyhan’ın yönettiği “Cam Perde” filmiyle İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazanan Alper Çankaya “Aile” dizisinin ekibine dahil oldu.

Alper Çankaya, başarılı senarist Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı fenomen dizinin kadrosuna 16. bölümde dahil olacak ve Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) Adana’dan gelen kuzeni Bedri rolüne hayat vereceği öğrenildi.