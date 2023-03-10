Aile dizisine ünlü oyuncu konuk oluyor
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrollerinde yer aldığı Aile dizisi Salı günleri izleyici ile buluşmaya başladı. İlk bölümüyle ilgi çeken diziye ilerleyen bölümlerde ünlü bir isim konuk oyuncu olarak dahil edilecek.
The Sopranos'un uyarlaması olan ve ilk bölümüyle büyük ilgi toplayan Aile dizisi Salı günleri Show ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Serenay Sarıkaya'nın Devin karakterine hayat verdiği, Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aslan rolünü canlandırdığı dizi gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyor.
Diziye yeni oyuncu dahil oluyor
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Anıl İlter, Aile dizisine güçlü oyunculuğuyla renk katacak. İlter’in Yağmur’un eski nişanlısı Serhat Koruzade rolüne hayat vereceği öğrenildi.
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