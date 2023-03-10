Aile dizisine ünlü oyuncu konuk oluyor

The Sopranos'un uyarlaması olan ve ilk bölümüyle büyük ilgi toplayan Aile dizisi Salı günleri Show ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Serenay Sarıkaya'nın Devin karakterine hayat verdiği, Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aslan rolünü canlandırdığı dizi gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyor.

Diziye yeni oyuncu dahil oluyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Anıl İlter, Aile dizisine güçlü oyunculuğuyla renk katacak. İlter’in Yağmur’un eski nişanlısı Serhat Koruzade rolüne hayat vereceği öğrenildi.