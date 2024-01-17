Aile dizisine veda eden Emel Göksu'dan duygusal mesaj

Show TV'nin her Salı reyting rekorları kıran 'Aile' dizisi, büyük finaliyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizi üyük finaline doğru yaklaşırken, acı vedalar yaşanmaya da devam ediyor. Soykan ailesinin çınarı Seher Soykan da, 28. bölümde sevenlerini gözyaşlarına boğan bir sahneyle diziye veda etti.

"Ekip olarak çok güzel günler geçirdik"

Göksu paylaştığı veda mesajında “Yaşadığım bu güzel yolculuğu benim ile birlikte paylaşan herkese teşekkürler. Ekip olarak çok güzel günler geçirdik, emeği geçen herkese teşekkürler. Yeniden görüşene kadar, kendinize iyi bakın” cümlelerine yer verdi.

"Emel ablam, seni çok seviyorum"

Serenay Sarıkaya, Göksu'nun vedasına "Emel ablam, seni çok seviyorum. Seni tanımak, seninle çalışmak inanılmaz keyifliydi. Yeniden karşılaşmak dileğiyle..." sözleriyle karşılık verdi.