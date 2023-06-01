Aile dizisinin sezon finali yemeğine Nejat İşler'den çelenk: "Cehennemden sevgiler"

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Levent Ülgen ve Emel Göksu gibi isimlerin paylaştığı Aile dizisi 13. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finali yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları yemekte buluştu. Sezon finalini beraber izleyen oyuncular şıklıklarıyla dikkat çekerken, yemeğe katılmayan Nejat İşler çelenk gönderdi.

"CEHENNEMDEN SEVGİLER"

Sezon finalinde Devin tarafından vurulan Cihan'ı oynayan Nejat İşler, mekana "Cehennemden sevgiler. Cihan Soykan" yazılı çelenk gönderdi.

Oyuncunun gönderdiği Instagram hesabından paylaşan dizinin senaristi Hakan Bonomo, kalp emojisi koydu.

AİLE SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan’a söyledi. Aslan aldığı habere çok mutlu oldu ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıydı. Aslan, Devin’e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Kıymet’ten gelen bir telefon Hülya’yı harekete geçirdi. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için plan kurdu.

Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya’nın ilişkisini derinden sarstı. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrendi. Gerçeği kaldıramayan Cihan, Devin’in kliniğine gitti. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı aldı.

Yağmur ve Eko’nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıktı. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan’ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan’a söyledi.

Sezon finaline Aslan ve Cihan'ın yüzleşmesi damga vurdu. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklendi.

Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır..