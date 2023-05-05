Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 28 Haziran'da yaşamını yitirmişti. 84 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun büyük oğlu Murat Arkın doğum gününde babasını andı.

"HER KAVUŞMA BİR AYRILIK"

Usta oyuncunun büyük oğlu Murat Arkın 48'inci doğum gününde babasını andı. İlk kez yeni yaşına babasız giren Arkın, "Her kavuşma aslında bir ayrılık… Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Murat Arkın (@muratarkin1)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOK İYİ BABAYDIN"

Doğum gününde ailesiyle bir araya gelen Murat Arkın'ın paylaşımına annesi Betül Arkın da yorum yaptı. Betül Arkın, “Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş… Uzun yıllar sonra dogum gününü burada kutladık… Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı çok iyi babaydın be Fahrettin…" notunu düştü.