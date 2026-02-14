Ajda Pekkan 80. yaşını bu pozla kutladı

Türk müzik dünyasında 'Süperstar' lakabıyla tanınan Ajda Pekkan; sahnelerin tozunu attıran enerjisi, fit görünümü ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren başarılı isimler arasında yer alıyor.

Dün, 80. yaşına basan sanatçının doğum gününü ilk kutlayanlardan biri ise biricik kardeşi Semiramis Pekkan oldu.

İki kardeş birbirlerine olan bağlılıkları ile sık sık dile gelirken, Semiramis Pekkan'ın ablası için yazdığı duygu dolu not kalpleri ısıttı.

"NİCE SENELERİMİZE"

Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı. Pekkan, ablasıyla birbirlerine sarmaş dolaş sarıldıkları hallerini yayınladığı fotoğrafa, "Canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Daha nice senelerimize" notunu düştü.