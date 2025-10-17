Ajda Pekkan en büyük pişmanlığını açıkladı

1 / 4
Ajda Pekkan, Kuruçeşme’de katıldığı bir etkinlikte bu kez anneliğe dair içten açıklamalarda bulundu.
2 / 4
Ünlü sanatçı, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte yeni nesle hayranlığını dile getirerek, “Zeki ve parlak bir nesil. Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti” sözleriyle duygulandırdı.
3 / 4
TEK PİŞMANLIĞI
Sanat hayatında tek bir pişmanlığı olduğunu itiraf eden Pekkan, “Çok isterdim piyano veya başka bir enstrüman çalabilmek. Sadece şarkı söylüyorum, ama müziği hep içimde hissediyorum” dedi.
4 / 4
Uzun yıllardır sahnelerin en enerjik isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, kariyerine ve sahne disipliniyle genç sanatçılara örnek olmaya devam ediyor.