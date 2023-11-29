Ajda Pekkan, severek izlediği Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Farah Zeynep Abdullah’ın diziye katılacağı duyurulmuştu. Şimdide Ajda Pekkan, diziye konuk oluyor. Açık hava konserlerinde Kızılcık Şerbeti oyuncularının kendisini izlemeye gittiği Süperstar, dizi için "Bayılarak izliyorum, cuma günleri hiçbir randevu almıyorum, bu tüm ekibime de geçti" diyerek dikkat çekmişti.

KENDİSİNİ OYNAYACAK

Temizmagazin.com’dan Seyhan Erdağ’ın haberine göre; Çekimler Aralık ayında gerçekleşecek. Süperstar herhangi bir karakter olarak değil, Ajda Pekkan olarak senaryoda olacak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa, Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi yayınlanacak.

Pekkan geçen sezon diziye RTÜK cezası verildiği günlerde sahne aldığı mekanda kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih’i Doğukan Güngör’le sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı.