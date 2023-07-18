Ajda Pekkan tatil sezonunu Bodrum'da teknede açtı

Süperstar Ajda Pekkan, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Pekkan, beyaz mayosuyla tekne keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ajda Pekkan tatil sezonunu Bodrum'da teknede açtı

Son zamanlarda yoğun konser maratonu yaşayan Ajda Pekkan, İstanbul'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Tekne tatili yapan 77 yaşındaki Pekkan, sosyal medya hesabından pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. 

"Bi tık tatil öyleyse"

Beyaz mayosuyla güvertede verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp kendi şarkısına referans vererek “Bi tık tatil öyleyse" notunu düştü.

77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcının fotoğrafına Sera Tokdemir, Sevim Emre, Petek Dinçöz, Arzu Sabancı ve Seda Sayan gibi isimlerden yorumlar geldi.

 
 
 
 
 
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Ajda Pekkan (@ajdapekkan)'in paylaştığı bir gönderi

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