Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Pekkan, konserde protokolde bulunanların erken ayrılmaya başlamasına tepki gösterdi.
Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam (6 Ağustos) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.
Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Süperstar, sahnede performansı ile olduğu kadar dansları, sahne şovu ve kostümleri ile de göz kamaştırdı.
3 saatten fazla sahnede kalan Ajda Pekkan konserin sonuna doğru sinirlendi. Protokolde oturanların yavaş yavaş yerinden ayrıldığını gören Pekkan, şarkısını yarıda kesti.
Konser alanından ayrılan kişilere dönerek "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz?" dedi. Ünlü sanatçının o sözleri hayranları tarafından alkışla desteklendi. Pekkan ise sözlerinin devamında, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.