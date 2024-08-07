Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Pekkan, konserde protokolde bulunanların erken ayrılmaya başlamasına tepki gösterdi.

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Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin - Resim : 1

Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam (6 Ağustos)  Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. 

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Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin - Resim : 2

Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Süperstar, sahnede performansı ile olduğu kadar dansları, sahne şovu ve kostümleri ile de göz kamaştırdı.

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Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin - Resim : 3

3 saatten fazla sahnede kalan Ajda Pekkan konserin sonuna doğru sinirlendi. Protokolde oturanların yavaş yavaş yerinden ayrıldığını gören Pekkan, şarkısını yarıda kesti.

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Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin - Resim : 4

Konser alanından ayrılan kişilere dönerek "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz?" dedi. Ünlü sanatçının o sözleri hayranları tarafından alkışla desteklendi. Pekkan ise sözlerinin devamında, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.