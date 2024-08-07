Ajda Pekkan’dan şarkısı bitmeden protokolden ayrılanlara tepki: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin

Konser alanından ayrılan kişilere dönerek "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz?" dedi. Ünlü sanatçının o sözleri hayranları tarafından alkışla desteklendi. Pekkan ise sözlerinin devamında, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.