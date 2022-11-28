Akciğer kanserine yakalanmıştı: Armağan Çağlayan sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı

Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendiren bir haber paylaşmış; kansere yakalandığını duyurmuştu. Çarşamba günü ameliyat olacağını söyleyen Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi.

"ŞÜKÜR, LENFLERİM TEMİZ"

Ünlü yapımcı Çağlayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Selamlar... Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere... Herkese her şey için çooook teşekkürler... Sevgiler..."

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