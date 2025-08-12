Akif Ertugay'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu: Veda paylaşımları

Sanat camiasının yakından tanıdığı isim prodüksiyon amiri Akif Ertugay, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ertugay'ın ani ölümü sonrası çok sayıda ünlü isim, Ertugay için sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU

Prodüksiyon amiri olan ve yıllardır sayısız ünlüyle çalışan Ertugay'ın vefatı sonrası ünlülerden taziye paylaşımları geldi. İşte, Ertugay için taziye mesajı yayımlayan bazı isimler:

GONCA VUSLATERİ: Çok üzüldüm.

AYLİN ASLIM: Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaş ölümü sığmaz. Gencecik insanlar arka arkaya kalp krizinden ölüyor. Hayat böyle bir şey değil, olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten hep mutluluk duydum, daha Kaş'ta buluşacaktık dostum.

ÇİĞDEM TUNÇ: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine.

SİBEL GÖKÇE: Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Yavaş yavaş gidiyor sevdiklerimiz. Güzel arkadaşım görüşemedik son yıllarda çok üzgünüm.