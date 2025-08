Akın Akınözü'nün anne özlemi: "Bazı hatıralar kalır"

Yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan "Veliaht" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nün birinci yıl dönümünde yürek burkan paylaşımlar yaptı.

Annesini bir yıl önce kaybeden Akınözü, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımlamıştı. Ünlü oyuncu, annesinin ismine atıfta bulunarak, "Sen gideli tam şu an bir yıl oldu... Ama ben hala tam 'buradayım.' Meğer değişmeyen tek şey ÖZLEM'miş... Sen benim bu çivisi çıkmış ve savrulan dünyadaki tek sabitimsin. Attığım her adımda sen varsın. Her adımda ÖZLEM var. Huzurun hiç eksik olmasın canım annem" ifadelerini kullandı.

Akınözü, ayrıca kendisine destek olan hayranlarına da annesi adına teşekkür etti. Bu paylaşımın ardından annesiyle olan eski fotoğraflarına baktığı bir anı daha paylaşan yakışıklı oyuncu, "Bazı hatıralar kalır - onların sesi için değil, ama sessizlikleri için..." notunu düşerek annesine olan özlemini bir kez daha dile getirdi.