Aksiyon filmlerinin efsane ismi Bruce Willis hakkında 'hafıza kaybı' iddiası

Aksiyon filmlerinin efsaneleşmiş ismi Bruce Willis hakkında ortaya atılan iddia sevenlerini üzdü. Yabancı basında da yer alan bilgilere göre oyuncu Bruce Willis'in replikleri ezberleyemediği ve bu nedenle oyuncuya kulaklık ile sufle verildiği iddia edildi.

"PARA KAZANMAK İÇİN HER PROJEYİ KABUL EDİYOR"

Hafıza kaybı sorunlarıyla boğuştuğu konuşulan 66 yaşındaki oyuncunun, bilinci açıkken olabildiğince para kazanmak istediği, bu nedenle son dönemde kendisine teklif edilen her projeyi kabul ettiği de öne sürüldü.

'KULAKLIKLA SUFLE ALIYOR' İDDİASI

Popüler bir YouTube kanalı olan RedLetterMedia'nın Bruce Willis'in hakkında çıkan bu söylentilerin ardından paylaştığı videodan sonra Wills'in yaşadığı erken hafıza kaybı sorunuyla ilgili paylaşımlar gündeme oturdu. Bir Twitter kullanıcısı da, Willis'in Demans hastalığına yakalandığını ve halen bilinci açıkken olabildiğince para kazanmaya çalıştığını iddia etti. Kullanıcı aynı zamanda Willis'in replik ezberlemekte güçlük çektiği için kulaklık ile sufle aldığını da paylaşımına ekledi.

Pek çok insanın bu söylentinin doğru olamayacağını söylemesinin ardından Twitter kullanıcısı, bunun söylentiden öte olduğunu ve Willis'in bu hastalığının yönetmen bir arkadaşı tarafından açıklandığını ileri sürdü. Kullanıcının bu iddiasını destekler nitelikte bir paylaşım da gazeteci Dan Przygoda'dan geldi:

"Willis'in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklık kullandığını birlikte aynı filmde rol almış pek çok arkadaşımdan duydum."

BRUCE WILLIS'TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İddialara Bruce Wills'ten henüz bir açıklama gelmedi. 'Mavi Ay' ile ödül kazanan Bruce Willis, 'The Whole Yards' (Komşum Bir Katil) filminde birlikte rol aldığı Matthew Perry ile girdiği bir bahsi kaybetmesi sonucunda 'Friends' dizisinin bir bölümüne konuk olmuş, sergilediği performansla 2000 yılında 'En iyi konuk oyuncu' dalında Emmy Ödülü de kazanmıştı.