'Alacakaranlık' yıldızı Taylor Lautner baba olacağını açıkladı

'Alacakaranlık' efsanesinin unutulmaz ismi, kurt adam Jacob Black rolüyle hafızalarımıza kazınan Taylor Lautner, hayatının en heyecan verici "başrolüne" hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, baba olacağını müjdeleyerek hayranlarını sevince boğdu...

'Alacakaranlık' yıldızı Taylor Lautner baba olacağını açıkladı
'Alacakaranlık' (Twilight) film serisiyle tanınan Taylor Lautner, 2011 yılında evlendiği Taylor Dome ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medyada duyurdu.

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Filmde canlandırdığı Jacob karakteriyle hafızalara kazınan 34 yaşındaki Taylor Lautner, eşiyle birlikte çekildikleri fotoğrafları ve bebeklerinin ultrason görüntüleriyle birlikte heyecanını paylaştı.

 
 
 
 
 
"İKİ TAYLOR'DAN DAHA İYİ NE OLABİLİR?"

Eşiyle aynı adı taşımalarına gönderme yapan oyuncu, paylaşımında, "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir?" mesajına yer verdi.

 

 
 
 
 
 
