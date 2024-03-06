Alacakaranlık’ın Bella’sı Kristen Stewart’ın gala tarzı gündem oldu

Alacakaranlık film serisinde canlandırdığı Bella karakteri ile hafızalarda yer edinen Kristen Stewart, rol aldığı yeni filmin galasında tarzıyla gündem oldu.

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Alacakaranlık’ın Bella’sı Kristen Stewart’ın gala tarzı gündem oldu - Resim : 1

2008'de Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'Twilight' filmiyle tüm dünyada tanınmaya başlayan Kristen Stewart, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı. 

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Alacakaranlık’ın Bella’sı Kristen Stewart’ın gala tarzı gündem oldu - Resim : 2

33 yaşındaki oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.

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Alacakaranlık’ın Bella’sı Kristen Stewart’ın gala tarzı gündem oldu - Resim : 3

Kristen Stewart, kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet tercih etti. Siyah bir elbise giyen yıldız, görünümünü siyah bir ceket, şeffaf çoraplar ve siyah topuklu ayakkabılarla kombinlendi.

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Alacakaranlık’ın Bella’sı Kristen Stewart’ın gala tarzı gündem oldu - Resim : 4

Saçlarını dağınık ama şık bir topuz halinde toplarken görünümünü tamamlayacak şekilde omuzlarında siyah bir smokin ceket taşıdı. Kristen Stewart gecenin en çok konuşulan ismi olarak adeta galayı gölgede bıraktı.