Alacakaranlık’ın Bella’sı Kristen Stewart’ın gala tarzı gündem oldu
Alacakaranlık film serisinde canlandırdığı Bella karakteri ile hafızalarda yer edinen Kristen Stewart, rol aldığı yeni filmin galasında tarzıyla gündem oldu.
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2008'de Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'Twilight' filmiyle tüm dünyada tanınmaya başlayan Kristen Stewart, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı.
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33 yaşındaki oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Kristen Stewart, kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet tercih etti. Siyah bir elbise giyen yıldız, görünümünü siyah bir ceket, şeffaf çoraplar ve siyah topuklu ayakkabılarla kombinlendi.
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Saçlarını dağınık ama şık bir topuz halinde toplarken görünümünü tamamlayacak şekilde omuzlarında siyah bir smokin ceket taşıdı. Kristen Stewart gecenin en çok konuşulan ismi olarak adeta galayı gölgede bıraktı.