'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama

'EX'TEN NEXT OLMAZ'

Defne Samyeli, yayında Kaan Ölker’in “Sizin için ex’ten next olur mu” sorusuna şöyle bir yanıt verdi:

Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil.