'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama

Kaan Ölker’in programına konuk olan oyuncu-şarkıcı Defne Samyeli, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama - Resim : 1

1.5 yıl boyunca aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İkilinin arasına Serenay Sarıkaya’nın girdiği iddia edilmişti.

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'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama - Resim : 2

Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından "Hiç konduramadım" diyerek şaşırtan bir açıklama yapan Samyeli, o sözlerine açıklık getirdi.

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'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama - Resim : 3

DEFNE SAMYELİ: KONDURSAYDIN...

Ünlü oyuncu, ''Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!

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'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama - Resim : 4

'EX'TEN NEXT OLMAZ'

Defne Samyeli, yayında Kaan Ölker’in “Sizin için ex’ten next olur mu” sorusuna şöyle bir yanıt verdi: 

Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil.