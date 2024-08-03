'Aldatılma' iddiasına 'konduramadım diyen Defne Samyeli'den yeni açıklama

1.5 yıl boyunca aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İkilinin arasına Serenay Sarıkaya’nın girdiği iddia edilmişti.
Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından "Hiç konduramadım" diyerek şaşırtan bir açıklama yapan Samyeli, o sözlerine açıklık getirdi.
DEFNE SAMYELİ: KONDURSAYDIN...
Ünlü oyuncu, ''Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!
'EX'TEN NEXT OLMAZ'
Defne Samyeli, yayında Kaan Ölker’in “Sizin için ex’ten next olur mu” sorusuna şöyle bir yanıt verdi:
Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil.