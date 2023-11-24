Aldatmak dizisinin Numan'ı hayatını kaybetti

Vahide Gördüm ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı, ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Numan karakterini canlandıran Ömer Karanlık, , 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Saygıyla anıyoruz"

Son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Oyuncunun ölümü sonrası dizinin sosyal medya hesabından "Sevgili Numan Amcamız, Ömer Karanlık, bugün vefat etmiştir. Saygıyla anıyoruz!" ifadeleri paylaşıldı.

Ömer Karanlık kimdir?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, oyunculuğa ilk olarak tiyatro ile başladı. Şevkat Yerimdar, Çakallarla Dans 2, Alman Kuzusu, Kırmızı Oda, Leylifer, Gibi, Afili Aşk, Muhteşem Yüzyıl ve Hayat Devam Ediyor gibi dizlerde rol alan oyuncu son olarak Aldatmak dizisinde Numan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.