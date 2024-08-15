Aldığı kilolar ile olay olan Burak Özçivit'ten 'proje' savunması
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum'da soluğu alan Burak Özçivit, aldığı kilolarla gündem olmuştu. Ünlü oyuncudan o fotoğraflar için açıklama geldi.
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Çalıkuşu, Kara Sevda, Kuruluş Osman gibi birbirinden önemli dizi projelerinde yer alan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit'in neredeyse her hareketi olay oluyor.
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2017 yılında kendi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile dünya evine giren Burak Özçivit, mutluluklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum'daki yazlığına giden Özçivit, üstsüz bir şekilde görüntülenmişti. Aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü isim gündem olmuştu.
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Geçtiğimiz gün muhabirlerle ayaküstü konuşan ve aldığı kilolar hakkında açıklama yapan Özçivit, "Her şey proje için. Spora başladım ama" ifadelerini kullandı.