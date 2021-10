Alec Baldwin'in sette ateşlediği silah görüntü yönetmenini öldürdü

ABD medyasında yer alan haberlere göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde kaza meydana geldi. Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, yakında çıkacak olan Western tarzı filmi Rust'ın çekimleri sırasında ateşlediği silah sinematografi yönetmeni Halyna Hutchins'in (42) ölümüne yol açtı. Olayda yazar-yönetmen Joel Souza yaralandı.

Evli ve bir çocuk annesi Hutchins, hava ambulansıyla New Mexico Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 42 yaşındaki Hutchins, Joe Manganiello'nun oynadığı 2020 aksiyon filmi Archenemy'de görüntü yönetmeniydi. 2019 yılında American Cinematographer tarafından “yükselen yıldız” seçilmişti.

Santa Fe Şerif Ofisi, silahın bir sahnenin provasında ateşlendiğini söyledi.

Alec Baldwin yaşanan olayın ardından Santa Fe polis ofisine götürüldü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baldwin çıkışta kaldırım kenarında ağlarken kameralara takıldı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne yol açan silah ve mermi ile ilgili de inceleme yapılıyor. Polis biriminden yapıla açıklamada aktif soruşturmanın devam ettiği belirtilerek "Yeni detaylara ulaşıldıkça bilgi paylaşılacağı" belirtildi.

Halyna Hutchins, Adam Egypt Mortimer'in yönettiği 2020 aksiyon filmi Archenemy'nin görüntü yönetmenliğini de yapmıştı.

Mortimer bir paylaştığı bir twitter mesajında, "Halyna'yı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ve bunun bir sette olabileceği için çok sinirlendim. Kendini kesinlikle sanata ve filme adamış parlak bir yetenekti." dedi.

