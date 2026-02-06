Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in acı günü

'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demir, Datça'da toprağa verilen babasına Instagram üzerinden dokunaklı bir veda paylaştı.

"SEN KOCAMAN ÇÖLLERDE BİR KALABALIK GİBİSİN"

Şair Özdemir Asaf’ın dizelerini alıntılayan Demir, "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi'balık gibisin..." sözleriyle duygularını ifade etti.

Paylaşımın altına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu düşen Demir, sevenlerinden yoğun destek mesajları aldı.

Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar samimi paylaşımlarıyla da kalpleri kazanan Demir'in bu acı kaybı, hayranlarını da üzdü.