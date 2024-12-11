Alev diziye mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan 'Müjde Uzman' açıklaması

KIZILCIK ŞERBETİ'NE DÖNECEK İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisine geri döneceğine yönelik iddialara geçtiğimiz haftalarda sert çıkmıştı.

Hakkında Kızılcık Şerbeti'ne dönecek iddialarına sessiz kalamayan Müjde Uzman, X hesabı üzerinden; "Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz?" dedi.