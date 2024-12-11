Alev diziye mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan 'Müjde Uzman' açıklaması
Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, ikinci sezon sonunda dizide 'Alev' karakterine hayat veren ve olaylı bir şekilde ayrılan Müjde Uzman hakkında konuştu.
Aslı Şafak'ın programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında konuştu.
"GİDENİN GERİ DÖNME ŞANSI YOK"
“Müjde Uzman bizim hikayede öldü, bu sebeple gidenin geri dönme şansı yok. 'Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti denedi olmadı bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur."
'ÇOK HOŞ AYRILMADIK'
Turgut sözlerine "Bu diziye olan inancını hâlâ koruyan oyuncular diziye hala devam ederken, diziyi terk edip başka diziye gidiyor olması sonra da oranın olmamasından sonra geri dönmeyi düşünmesi ki onunda döneceğini sanmıyorum. Çok hoş ayrılmadık onun için de sıkıntılı bir durum. Geri dönme şansı olamaz yani" diye devam etti.
KIZILCIK ŞERBETİ'NE DÖNECEK İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisine geri döneceğine yönelik iddialara geçtiğimiz haftalarda sert çıkmıştı.
Hakkında Kızılcık Şerbeti'ne dönecek iddialarına sessiz kalamayan Müjde Uzman, X hesabı üzerinden; "Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz?" dedi.