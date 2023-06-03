Aleyna Tilki: Ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandım

Ses telleri yırtılan ve uzun süredir sahneden uzak kalan Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yeni albüm çalışmalarına başladığını duyurdu.

ALEYNA TİLKİ: SAMİMİ BİR ALBÜM OLSUN İSTEDİM

Yeni albümüyle ilgili bilgi veren Aleyna Tilki, Yeni bir albümüm var. Onun çalışmasını yapıyoruz. Çok fazla tarz yaptım. İlk albümüm olduğu için samimi bir albüm olsun istedim. Benim gerçeğimi yansıtsın istedim. Bunun için de savaşlar vermem gerekiyordu. Onları da verdim" dedi.

"HER ŞEY İLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALDIM"

Basın mensuplarının "Ne gibi savaşlar verdiniz peki?" sorusu üzerine Aleyna Tilki "Her şeyiyle verdim savaşı. Çünkü ne oluyorsan, kim oluyorsan hayatın ona dönüşüyor. Bu yüzden her şey ile savaşmak durumunda kaldım. Ama güzel oldu. Benim, ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandığımı düşünüyorum" dedi.

SES TELLERİ YIRTILMIŞTI

Aleyna Tilki ses tellerindeki problemle ilgili, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullanmıştı.