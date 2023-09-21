Aleyna Tilki: O ebeveynler yargılansın!

Bir zamanlar reşit olmadan sahneye çıkıp birçok eleştiri alan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medya hesabından yine gündem olacak bir tartışma başlattı. Tilki, anne-babaların bazı davranışlarını eleştirdi.

"ÇOCUKLARIN MODELLİK YAPIP FENOMEN OLMASINA KARŞIYIM"

Aleyna Tilki, "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar." açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARI ADINA POST ATAN EBEVEYNLER YARGILANSIN"

Ünlü şarkıcı," 'Güzel çocuk doğurdum' deyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bir de üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TAKİPÇİLERİ GEÇMİŞİNİ HATIRLATTI

Aleyna Tilki'nin sözlerine destek de eleştiri de vardı. Tilki'ye kendi geçmişi hatırlatılarak "Sen kaç yaşında sahnelerdeydin" yorumları da geldi.