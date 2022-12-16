Aleyna Tilki paylaştı: Ses tellerim yırtıldı
Neredeyse her hareketi olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir paylaşım yaptı. Genç şarkıcı, bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.
Şarkılar ve yer aldığı projelerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri takipçileriyle paylaşarak bir süre sahnelerden uzak kalacağını açıkladı.
ALEYNA TİLKİ: SES TELLERİM YIRTILMIŞ
22 yaşındaki genç şarkıcı, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullandı.
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