Aleyna Tilki: Şimdi daha uslu ama daha özgürüm
Son dönemde yayınladığı ve global müzik listelerinde dikkat çeken çalışmalarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, kariyerinin 10. yılını büyük bir değişimle karşılıyor. Uzun bir aranın ardından Kıbrıs’ta sahne alan sanatçı, Lord’s Palace Hotel’deki konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek müzik yolculuğundaki yeni dönemini paylaştı.
Elele Online
Sahnelerden uzak kaldığı süreci noktalayan Aleyna Tilki, 12 Haziran’da başlayacak yeni turnesinin müjdesini verdi. Hürriyet'in haberine göre, bilet satışlarının beklentisinin üzerinde ilerlediğini belirten şarkıcı, bu dönemi hem bir geri dönüş hem de profesyonel hayatının 10. yıl kutlaması olarak nitelendiriyor:
Uzun zamandır sahnelerde değildim. Yavaş yavaş konserlere başlıyorum. Aynı zamanda 10’uncu yılımı kutladığım bir dönem olacak.
"KARİYERİNE BUGÜN BAŞLAMIŞ BİR SANATÇI GİBİ HİSSEDİYORUM"
Kariyerinin ilk yıllarından itibaren açıklamaları ve giyim tarzıyla magazin gündeminin merkezinde yer alan Aleyna Tilki, artık sadece müziğiyle anılmak istediğini vurguladı. Geçmişteki imajıyla arasına mesafe koyan sanatçı, bu süreci radikal bir değişim olarak tanımlıyor:
Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum.
Basınla olan ilişkisini ve kamuoyundaki algısını yeniden yapılandıran Tilki, artık beklentilere göre hareket etmeyeceğini şu sözlerle ifade etti:
Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum.
"DAHA USLU AMA DAHA ÖZGÜRÜM"
Şarkıcının değişim sürecindeki temel motivasyonu, sanatının magazinel figürünün önüne geçmesini sağlamak. Eleştirilerin odağı olmaktan uzaklaştığı bir döneme girdiğini belirten Tilki, yeni felsefesini şöyle özetledi:
Şarkılarımdan çok ne giydiğim ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim.