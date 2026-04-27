Aleyna Tilki: Şimdi daha uslu ama daha özgürüm

Sahnelerden uzak kaldığı süreci noktalayan Aleyna Tilki, 12 Haziran’da başlayacak yeni turnesinin müjdesini verdi. Hürriyet'in haberine göre, bilet satışlarının beklentisinin üzerinde ilerlediğini belirten şarkıcı, bu dönemi hem bir geri dönüş hem de profesyonel hayatının 10. yıl kutlaması olarak nitelendiriyor:

Uzun zamandır sahnelerde değildim. Yavaş yavaş konserlere başlıyorum. Aynı zamanda 10’uncu yılımı kutladığım bir dönem olacak.



"KARİYERİNE BUGÜN BAŞLAMIŞ BİR SANATÇI GİBİ HİSSEDİYORUM"



Kariyerinin ilk yıllarından itibaren açıklamaları ve giyim tarzıyla magazin gündeminin merkezinde yer alan Aleyna Tilki, artık sadece müziğiyle anılmak istediğini vurguladı. Geçmişteki imajıyla arasına mesafe koyan sanatçı, bu süreci radikal bir değişim olarak tanımlıyor:

Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum.

Basınla olan ilişkisini ve kamuoyundaki algısını yeniden yapılandıran Tilki, artık beklentilere göre hareket etmeyeceğini şu sözlerle ifade etti:

Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum.

"DAHA USLU AMA DAHA ÖZGÜRÜM"



Şarkıcının değişim sürecindeki temel motivasyonu, sanatının magazinel figürünün önüne geçmesini sağlamak. Eleştirilerin odağı olmaktan uzaklaştığı bir döneme girdiğini belirten Tilki, yeni felsefesini şöyle özetledi: