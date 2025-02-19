Aleyna Tilki: Sürreal karaktere bürünmeyi seviyorum
Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Bekleyenim'in klip çekiminde tüm vücudunu griye boyamıştı. Genç şarkıcı, “Bekleyenim” klibindeki sıra dışı imajı sorulunca “Ben sürreal bir karaktere dönüşmeyi seviyorum. İnsan gibi değil de sürreal olması beni çekiyor" ifadelerini kullandı.
Aleyna Tilki, önceki akşam bir otelde düzenlenen TikTok Creator Awards töreninde sahneye çıktı.
Tilki, sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geceye pembe sütyeni, beyaz hırkası ve kot pantolonu ile katılan Tilki'nin o görüntüleri X'te önce kısıtlandı sonra 'müstehcenlik' sebebiyle kaldırıldı.
Genç şarkıcı, “Bekleyenim” klibindeki sıra dışı imajı sorulunca “Ben sürreal bir karaktere dönüşmeyi seviyorum. İnsan gibi değil de sürreal olması beni çekiyor" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, klip çekimlerinde de farklı kostümler tercih ettiğini belirterek, tarzının sıra dışı olduğunu vurguladı.
Tilki, sahne performansları ve mesleğe dair düşüncelerini de paylaştı. "İddialı dediğiniz ben hep kot tişört çıkıyorum sahneye. Ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Kimsenin de kötülüğünü düşünmüyorum. Kendimle yarışıyorum. Kendi halimde birisiyim" diyen şarkıcı, eleştirilere karşı da olgun bir tavır sergiledi.