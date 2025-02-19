Aleyna Tilki: Sürreal karaktere bürünmeyi seviyorum

Tilki, sahne performansları ve mesleğe dair düşüncelerini de paylaştı. "İddialı dediğiniz ben hep kot tişört çıkıyorum sahneye. Ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Kimsenin de kötülüğünü düşünmüyorum. Kendimle yarışıyorum. Kendi halimde birisiyim" diyen şarkıcı, eleştirilere karşı da olgun bir tavır sergiledi.